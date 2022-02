Corona: Hamburger CDU pocht auf weitere Lockerungen Stand: 14.02.2022 06:13 Uhr Seit zwei Wochen sinkt in Hamburg bis auf kleine Ausreißer die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen. Die Hamburger CDU sieht nun die Zeit gekommen, um die Maßnahmen zu lockern und "mehr an Freiheit zu wagen".

Einen entsprechenden Antrag hat die CDU-Fraktion für die Bürgerschaftssitzung am kommenden Mittwoch vorgelegt. Konkret will sie, dass Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene fallen. Und dort, wo eine Maskenpflicht gilt, sollten ihrer Meinung nach weitere Zugangsbeschränkungen aufgehoben werden - wie etwa in Bussen und Bahnen. Auch die Sperrstunde sollte demnach entfallen.

Beschließt der Senat weitere Lockerungen?

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch der Senat - in Anbetracht der sich entspannenden Lage - in seiner wöchentlichen Sitzung am Dienstag schon weitere Lockerungen beschließt. Er könnte beispielsweise die Sperrstunde und das Alkoholverbot aufheben.

CDU will mehr Eigenverantwortung

Die CDU will grundsätzlich, dass jeder einzelne wieder mehr Eigenverantwortung trägt und für sich entscheidet, welches Risiko er oder sie einzugehen bereit ist. Gleichzeitig bleibe es Aufgabe der Politik, vulnerable Gruppen zu schützen und die Impfkamapgne weiter voranzutreiben, meint CDU-Fraktionschef Dennis Thering.

2G-Regelung für den Einzelhandel gekippt

Zuletzt war zum vergangenen Wochenende die 2G-Regelung für den Einzelhandel aufgehoben worden. Zum Einkaufen muss man nicht mehr zwangsläufig geimpft oder genesen sein. Dafür ist nun das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht beim Betreten der Geschäfte. Kinder zwischen 6 und 13 Jahren und die Beschäftigten benötigen nur medizinische Masken.

