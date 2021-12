Corona: Hamburger Asklepios-Kliniken impfen an Silvester Stand: 28.12.2021 17:30 Uhr Sechs Asklepios Kliniken in Hamburg starten an Silvester eine Sonder-Impfaktion: Von 9 Uhr bis 13 Uhr kann man sich dort mit Termin impfen lassen.

Unter dem Motto "Impfen, Boostern und Berliner" bieten die Kliniken 1.000 zusätzliche Impfungen an. In den Asklepios Kliniken Altona, Barmbek, Heidberg, St. Georg, Wandsbek und dem Westklinikum wird am 31.12.2021 von 9 bis 13 Uhr geimpft. Die Termine werden über das Buchungsportal der Hamburger Impfzentren vergeben. Finanziert werden die Impfungen von der Hamburger Sozialbehörde.

73.000 Impfungen bei Asklepios

Für alle, die sich dort Impfen lassen, gibt es als Stärkung einen Berliner. "Als die Stadt Hamburg uns um Unterstützung für weitere Impfaktionen bat, haben wir als größter Gesundheitsversorger der Stadt selbstverständlich sofort zugesagt", sagt Joachim Gemmel, Sprecher der Geschäftsführung der Asklepios Kliniken in Hamburg. Asklepios hat 2021 in Hamburg mehr als 73.000 Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen verabreicht.

