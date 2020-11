Corona: Hamburg aktualisiert einige Vorschriften Stand: 15.11.2020 16:00 Uhr In Hamburg gelten Kontaktbeschränkungen von maximal 10 Menschen aus zwei Haushalten nun auch explizit in Fahrzeugen. Bei Versammlungen ab 100 Teilnehmenden müssen Masken getragen werden.

Hamburg hat einige Punkte der Corona-Vorschriften aktualisiert. Die Beschränkung von maximal 10 Menschen aus zwei verschiedenen Haushalten für private Treffen gilt jetzt auch in Fahrzeugen. Das wurde laut Gesundheitsbehörde nach Verstößen explizit in in die Corona-Verordnung aufgenommen.

Maskenpflicht bei Versammlungen ab 100 Teilnehmenden

Bei Versammlungen gilt die Maskenpflicht demnach ab 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Nur wer gerade offiziell auf der Versammlung spricht, darf seine Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen. Die Polizei darf Personen ausschließen, die sich nicht an die Vorgaben halten.

Helfer für Pflegeheime gesucht

Unterdessen sucht die Gesundheitsbehörde Unterstützerinnen und Unterstützer, um Schnelltests in Pflegeheimen durchzuführen. Hamburg möchte größere Ausbrüche des Coronavirus in Einrichtungen zukünftig verhindern. Gesucht werden deshalb ausgebildete Alten-, Gesundheits- und Krankenpflegekräfte. Die sind zwar sowieso schon sehr gefragt. Es können sich laut Behördensprecher Martin Helfrich aber auch Fachkräfte melden, die inzwischen umgeschult haben oder in Elternzeit sind, um im Kampf gegen das Coronavirus zu helfen. Der Stundenumfang ist frei bestimmbar.

