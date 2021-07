Corona: Feiernder Reiserückkehrer war voll geimpft Stand: 17.07.2021 06:30 Uhr Weil sich ein Urlauber unbemerkt in Spanien mit dem Coronavirus infiziert hat, müssen rund 130 Hamburgerinnen und Hamburger in Quarantäne. Jetzt ist klar: Der Mann, bei dem sie sich in zwei Bars angesteckt haben könnten, war bereits voll geimpft.

Der Fall zeigte dass die Einreiseregeln so wahrscheinlich nicht mehr lange ausreichen, heißt es aus der Sozialbehörde. Der Urlauber war vor seinem Rückflug negativ getestet worden. Bei der Einreise musste er nur seinen Impfstatus nachweisen und dann nicht in Quarantäne. Er hatte also alles richtig gemacht, als er einen Tag später zwei Lokale in St. Georg besuchte.

AUDIO: Reiserückkehrer war voll geimpft (1 Min) Reiserückkehrer war voll geimpft (1 Min)

Milder Verlauf durch Impfung

Dass die anderen Gäste jetzt überhaupt von den Gesundheitsämtern gewarnt werden konnten, liegt daran, dass der Mann Krankheitssymptome hatte und sich dann doch nochmal testen ließ. Bei vielen voll Geimpften ist der Verlauf- falls sie sich infizieren - so leicht, dass sie das Virus gar nicht merken. Trotzdem können sie dann auch noch ansteckend sein.

Sozialbehörde plädiert für Quarantänepflicht

Dieser Fall mache deutlich, warum sich auch Geimpfte isolieren müssten, wenn sie direkten Kontakt mit Infizierten hatten, meint die Sozialbehörde. Sie plädiert für mindestens fünf Tage Quarantänepflicht für Reisende aus Risikogebieten.

