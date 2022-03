Corona: 3.500 Beschäftigte im Hamburger Gesundheitswesen nicht geimpft

Stand: 30.03.2022 17:00 Uhr

Seit Mitte März gilt in Hamburg eine Impfpflicht für die Gesundheits- und Pflegeberufe - also für Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Arztpraxen. Rund 3.500 Beschäftige im Hamburger Gesundheitswesen sind nicht gegen das Corona-Virus geimpft. Das hat die Abfrage zur Impflicht in den entsprechenden Einrichtungen ergeben.