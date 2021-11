Corona: 2G-Regeln werden ab Montag in Hamburg erweitert Stand: 23.11.2021 13:42 Uhr Der Hamburger Senat hat auf der Landespressekonferenz am Dienstag bekanntgegeben, dass in Hamburg ab kommender Woche die 2G-Regel auf weitere Bereiche angewendet wird. In Bussen und Bahnen soll zudem 3G umgesetzt werden.

Die 2G-Einführung wird demnach auf den Kulturbereich und Beherbergungsbetriebe ausgeweitet. Damit werden ab kommendem Montag nur noch Geimpfte und von Corona Genesene Theater, Kinos, Freizeiteinrichtungen und Hotels besuchen dürfen, wie Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) mitteilte.

2G-Regelung wurde bereits am Wochenende verschärft

Hamburg hatte erst zum vergangenen Wochenende seine Corona-Verordnung verschärft, um eine ähnliche Entwicklung der Pandemie wie im Süden und Osten Deutschlands zu vermeiden. Demnach gilt bereits eine 2G-Pflicht für Gastronomie, Bars, Clubs, Discos, körpernahe Dienstleister, Sport in geschlossenen Räumen sowie Freizeitchöre und Orchester. Nun werden die Corona-Regeln auch in anderen Bereichen angewendet.

Tschentscher begründete die flächendeckende Ausweitung der 2G-Regel auch mit dem damit verbundenen Impfanreiz. "3G ist mit dem falschen Signal verbunden, dass man sich impfen lassen kann, aber ein Test geht auch", sagte der Bürgermeister.

Verschärfungen richten sich auch an Hospitalisierungsrate

Eigentlich sieht die neue Bundesregelung die neuen Verschärfungen erst bei einer Hospitalisierungsrate von über 3 vor - in Hamburg liegt sie aktuell bei 2,48 und damit im Bundesvergleich am niedrigsten. Der Senat hier will aber offenbar bei seiner Linie bleiben und lieber etwas früher schärfere Maßnahmen anordnen.

Auch Jugendliche sollen bald unter 2G fallen

Ausgenommen von der 2G-Regel sind Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Tschentscher kündigte aber an, dass die Ausnahme für 16- und 17-Jährige demnächst nicht mehr gelten soll. Er erklärte: "Wir empfehlen dringend allen Familien ihre Kinder impfen zu lassen."

