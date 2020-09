Stand: 07.09.2020 21:45 Uhr - NDR 90,3

Corona: 15 Schulklassen in Winterhude in Quarantäne

So viele Corona-Fälle sind bisher noch von keiner Schule gemeldet worden: An der Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude sind sieben Infektionen nachgewiesen worden - 15 Klassen wurden vorsorglich in Quarantäne geschickt. Der Fall ist deshalb brisant, weil sich möglicherweise zum ersten Mal Schülerinnen und Schüler in einer Schule angesteckt haben. Es deute Einiges daraufhin, sagte Schulbehördensprecher Peter Albrecht zu NDR 90,3. Doch gesichert sei das nicht.

Corona-Fälle an Schule: Klassen in Quarantäne Hamburg Journal - 07.09.2020 19:30 Uhr An der Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude sind nach mehreren Corona-Infektionen derzeit 15 Klassen in Quarantäne. Der Verdacht: Eine Lehrkraft könnte die Kinder angesteckt haben.







Fernunterricht in 15 Klassen der Heinrich-Hertz-Schule

Sechs Schülerinnen und Schüler wurden positiv getestet, außerdem eine Lehrkraft. 15 Klassen der Jahrgangsstufen sechs und acht müssen erst einmal zuhause bleiben und sollen Fernunterricht bekommen. Alle Lehrkräfte der Heinrich-Hertz-Schule sind am Montag auf Corona getestet worden. Am Dienstag sollen die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Jahrgänge getestet werden.

Insgesamt 23 Klassen in Hamburg in Quarantäne

Das zuständige Gesundheitsamt im Bezirk Nord versucht die Infektionswege zu klären. In zwei weiteren Schulen sind einzelne Klassen neu in Quarantäne geschickt worden: in der Grundschule Mendelstraße in Lohbrügge und in der Grundschule Barlsheide in Osdorf. Damit sind derzeit insgesamt 23 Klassen in Hamburg vom Schulbesuch ausgeschlossen - von insgesamt rund 9.500.

