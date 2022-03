Bürgerschaft soll Hamburg heute zum Corona-Hotspot erklären Stand: 30.03.2022 06:33 Uhr Angesichts steigender Infektionszahlen soll die Hamburgische Bürgerschaft die Stadt zum Corona-Hotspot erklären. Das sieht ein Antrag von SPD und Grünen zur Sitzung heute vor.

Kommt er durch, sollen die Maßnahmen wie die Maskenpflicht in Innenräumen und im Einzelhandel über den 2. April hinaus fortgeführt werden. Damit würden bis Ende April die bisherige Maskenpflicht bestehen bleiben und Club-Besucher und -Besucherinnen müssten in Hamburg weiterhin einen Impfnachweis vorlegen.

Weitere Informationen Die Bürgerschaftssitzung im Livestream Die Debatten in der Hamburgischen Bürgerschaft werden direkt aus dem Plenum im Internet übertragen. Die Sitzungen beginnen um 13.30 Uhr. extern

FDP und AfD kündigten Klagen an

Die Zustimmung gilt angesichts der rot-grünen Regierungsmehrheit als sicher. Auch die Linke hat angekündigt, dem Antrag zuzustimmen. Die CDU will zwar eigentlich die Maßnahmen behalten, aber keine Hotspot-Regelung. FDP und AfD haben Klagen gegen weitere Corona-Maßnahmen angekündigt.

Laut dem neuen deutschlandweit geltenden Infektionsschutzgesetz hätten die meisten Corona-Maßnahmen bereits zum 20. März wegfallen sollen. Hamburg hatte jedoch von einer Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht und die Maßnahmen bis zum 2. April verlängert.

Corona-Regeln enden ab dem Wochenende an den Landesgrenzen

Hinter den Landesgrenzen fallen am Wochenende dagegen fast alle Einschränkungen weg. Während Mecklenburg-Vorpommern die Hotspot-Regelung ebenfalls nutzen will, haben Niedersachsen und Schleswig-Holstein angekündigt, dies nicht zu tun.

Senat hätte sich bundeseinheitliche Regeln gewünscht

Das neue Infektionsschutzgesetz sieht Einheitsregeln nicht mehr vor, stellte Senatssprecher Marcel Schweitzer fest. Er machte bei der Landespressekonferenz keinen Hehl daraus, dass der rot-grünen Regierung eine bundesweite Verlängerung der Corona-Regeln lieber gewesen wäre. Dafür gab es aber eine Absage des Bundes.

Es drohe eine Überlastung des Gesundheitswesens, sagte Schweitzer am Dienstag. Die Infektionszahlen führten "mit einer zeitlichen Verzögerung zu höheren Aufnahmen in den Kliniken." Dabei sei es "unerheblich, ob ein Patient mit oder wegen Corona ins Krankenhaus gebracht wird". Zum einen müssten auch bei infizierten Patientinnen und Patienten, die wegen anderer Beschwerden behandelt würden, aufwendige Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Zum anderen führe das steigende Infektionsgeschehen zu einem höheren Krankenstand beim Klinikpersonal, "der sich auch auf die Kapazitäten in den Krankenhäusern auswirken wird".

Mehr als 500 Menschen im Krankenhaus

Am Dienstag wurden nach Angaben der Sozialbehörde 505 Corona-Patientinnen und -Patienten in Hamburger Krankenhäusern behandelt, das waren 40 mehr als zuvor gemeldet. Laut DIVI-Intensivregister lagen in der Hansestadt am Dienstagmittag 33 Corona-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg erneut auf nunmehr 1443,9. Bundesweit wies die Stadt laut Robert Koch-Institut allerdings den zweitniedrigsten Wert auf.

