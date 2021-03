Alkoholverbot in Hamburg: Wo und wann? Stand: 26.03.2021 19:38 Uhr Das stadtweite Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit, das der Senat Mitte Dezember angeordnet hatte, gilt ab dem 29. März nicht mehr im ganzen Stadtgebiet.

Betroffen sind jetzt nur noch Orte, an denen es nach den Erfahrungen und Erkenntnissen der Polizei zu Menschenansammlungen mit gemeinschaftlichem Alkoholkonsum kommt.

Der Verzehr alkoholischer Getränke ist montags bis donnerstags in der Zeit von 14 Uhr bis 6 Uhr am Folgetag, freitags ab 14 Uhr, sonnabends ganztätig sowie sonntags und an Feiertagen ganztägig bis 6 Uhr am Folgetag auf folgenden öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen sowie in den folgenden Grün- und Erholungsanlagen an diesen Orten untersagt:

Rund um den Hansaplatz in St. Georg:

An Teilen der Binnen- und Außenalster:

Auf dem Hamburger Kiez:

Auf dem Alma-Wartenberg-Platz:

Auf den Pontonanlagen der Landungsbrücken, der Überseebrücke und auf dem Bornsteinplatz:

Im Jenischpark:

Im Wohlers Park, im Emil-Wendt-Park, in der Clemens-Schultz-Straße, an der Paul-Roosen-Straße, am Paulinenplatz, in der Grünanlage Neuer Pferdemarkt und Lattenplatz:

Im Schanzenpark und am Schulterblatt:

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.03.2021 | 19:00 Uhr