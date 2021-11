955 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenz steigt deutlich Stand: 25.11.2021 12:01 Uhr Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Donnerstag 955 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 315 mehr als am Mittwoch und 361 Neuinfektionen mehr als am Donnerstag vor einer Woche.

Seit Beginn der Pandemie wurden laut Sozialbehörde insgesamt 111.477 Menschen in der Hansestadt positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) können inzwischen etwa 98.300 Menschen in Hamburg als genesen angesehen werden.

Inzidenzwert auf neuem Höchststand

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg von 218,9 am Mittwoch auf 237,9 am Donnerstag. Am Donnerstag vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 189,4.

51 Corona-Patienten auf Hamburgs Intensivstationen

In den Hamburger Krankenhäusern werden nach Angaben der Sozialbehörde 211 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt - das sind 6 mehr als zuletzt gemeldet. Laut DIVI-Intensivregister liegen in der Hansestadt 51 Corona-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen.

RKI: Hospitalisierungsrate bei 2,48

Aus den Krankenhauszahlen ergibt sich für Hamburg laut RKI am Donnerstag eine Hospitalisierungsrate von 2,48. Das ist den Angaben zufolge der niedrigste Wert aller Bundesländer. Die Rate ist künftig Grundlage für Corona-Maßnahmen. Bei Überschreiten eines Schwellenwertes von 3 sollen die Länder 2G-Zugangsregeln etwa zu Veranstaltungen und der Gastronomie einführen - sofern nicht schon geschehen. Bei Überschreiten eines Werts von 6 und von 9 sollen weitere Maßnahmen vorgeschrieben werden. Berechnungsgrundlage für die Hospitalisierungsrate ist die Anzahl der Neuaufnahmen in den Krankenhäusern pro Woche und 100.000 Einwohnern und Einwohnerinnen.

Sechs weitere Todesfälle

Seit Beginn der Pandemie sind laut RKI in der Hansestadt insgesamt 1.882 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit sind innerhalb eines Tages sechs weitere Todesfälle registriert worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.11.2021 | 12:00 Uhr