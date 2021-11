273 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenz steigt weiter Stand: 02.11.2021 12:05 Uhr Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Dienstag 273 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 44 Fälle weniger als am Montag, aber 25 Neuinfektionen mehr als am Dienstag vor einer Woche.

Seit Beginn der Pandemie wurden laut Sozialbehörde insgesamt 99.341 Menschen in der Hansestadt positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) können inzwischen etwa 92.100 Menschen in Hamburg als genesen angesehen werden.

Inzidenzwert bei 125,1

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg von 123,8 am Montag auf 125,1 am Dienstag. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 105,8.

Kein weiterer Todesfall

In den Hamburger Krankenhäusern werden 142 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, davon werden 39 auf Intensivstationen versorgt. Seit Beginn der Pandemie sind laut RKI in der Hansestadt insgesamt 1.822 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit ist innerhalb eines Tages kein weiterer Todesfall registriert worden.

