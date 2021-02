188 neue Corona-Fälle in Hamburg

Stand: 26.02.2021 12:00 Uhr

Die Corona-Zahlen in Hamburg bleiben auf einem hohen Niveau: Nach Angaben der Sozialbehörde wurden am Freitag 188 neue Corona-Fälle registriert. Das sind 34 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche. Im Vergleich zu Donnerstag gab es aber einen Rückgang um 155.