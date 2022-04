1.373 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenz sinkt weiter Stand: 17.04.2022 12:03 Uhr Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Sonntag 1.373 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 1.441 neue Fälle mehr weniger als am Sonnabend und 474 weniger als am Sonntag vor einer Woche.

Laut Sozialbehörde wurden seit Beginn der Pandemie insgesamt 506.138 Menschen in Hamburg positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten davon etwa 408.100 als genesen.

Inzidenzwert sinkt unter 1.200

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sank von 1.204,6 am Sonnabend auf 1.179,7 am Sonntag. Am Sonntag vor einer Woche lag der Wert bei 1.396,7.

Mehr Corona-Patienten auf Intensivstationen

In den Hamburger Krankenhäusern werden nach Angaben der Sozialbehörde mit Stand Donnerstag 462 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt. Laut DIVI-Intensivregister lagen in der Hansestadt am Sonntagmittag 43 Corona-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen, das sind 9 mehr als am Vortag zu diesem Zeitpunkt.

Ein weiterer Todesfall

Seit Beginn der Pandemie sind laut RKI in der Hansestadt insgesamt 2.479 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit wurde innerhalb eines Tages ein weiterer Todesfall registriert.

RKI: Hospitalisierungsrate über 4

Aus den Krankenhauszahlen ergibt sich für Hamburg nach RKI-Angaben vom Donnerstag eine Hospitalisierungsrate von 4,32. Diese Zahl wird an Wochenenden nicht aktualisiert. Die Rate ergibt sich aus der Anzahl der an das RKI übermittelten hospitalisierten Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb eines Sieben-Tage-Zeitraums.

