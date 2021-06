Zwei Tage Warnstreiks im Hamburger Einzelhandel Stand: 25.06.2021 06:17 Uhr Im Hamburger Einzel- und Versandhandel hat in der Nacht ein größerer Warnstreik begonnen. Kundinnen und Kunden müssen sich heute und morgen auf Einschränkungen einstellen.

Betrofen sind Supermärkte wie Rewe, Penny, Marktkauf und Kaufland. Ebenso ie Modeketten H&M, Zara und Primark, die Parfümerien von Douglas, die Thalia-Buchhandlungen, Ikea und der Hermes Versand.

ver.di will mehr Geld für 70.000 Beschäftigte

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten aufgerufen, heute und morgen die Arbeit niederzulegen. Sie will damit den Druck auf die Arbeitgeber im festgefahrenen Tarifkonflikt erhöhen. "Grund dafür ist die Weigerung der Arbeitgeberseite, ein ausreichendes Angebot in der laufenden Tarifrunde für die circa 70.000 Beschäftigten des Hamburger Einzel- und Versandhandels vorzulegen", so ver.di. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 4,5 Prozent mehr Geld, einen Mindeststundenlohn von 12,50 Euro sowie eine Allgemeinverbindlichkeit der Hamburger Tarifverträge.

Am Vormittag ist eine Kundgebung vor dem Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof geplant - wegen Corona mit maximal 200 Beschäftigten. Schon in den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Protestaktionen im Hamburger Einzel- und Versandhandel gegeben. Der erneute Warnstreik soll bis Samstagabend dauern.

