Zwei Frauenmorde in den 90ern: Prozess in Hamburg beginnt Stand: 28.09.2021 06:45 Uhr Vor dem Hamburger Landgericht muss sich ab Dienstag ein 68 Jahre alter Mann wegen zweifachen Mordes verantworten. Es geht um zwei bislang ungelöste ältere Fälle.

Der Angeklagte soll zwei Frauen in den 1990er-Jahren in ihren eigenen Wohnungen in Hamburg missbraucht, erdrosselt und ausgeraubt haben, wie ein Sprecher des Hamburger Landgerichts mitteilte. Anstoß zum aktuellen Prozess lieferte die Neubewertung beider Fälle, wobei den zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern Parallelen zu früheren Taten des Mannes aufgefallen seien.

Angeklagter bereits mehrfach verurteilt

Der Angeklagte wurde bereits 2011 vom Landgericht Lübeck wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zulasten seiner eigenen Nichte zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Davor sei er bereits mehrfach wegen verschiedener Delikte strafrechtlich verurteilt worden, darunter auch wegen Sexualstraftaten zulasten von Frauen unterschiedlichen Alters, so der Gerichtssprecher.

Das Schwurgericht hat insgesamt zwölf Verhandlungstage angesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 28.09.2021 | 19:30 Uhr