Stand: 21.11.2019 13:44 Uhr

Zwei Frauen sterben bei Hausbrand in Rissen

Bei einem verheerenden Feuer in Hamburg-Rissen sind am Donnerstagvormittag zwei Frauen ums Leben gekommen.

Beim Löscheinsatz gefunden

Anwohner hatten Flammen in dem Einfamilienhaus an der Hexentwiete bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Brandort ankamen, habe das Gebäude bereits gebrannt, sagte ein Sprecher. Die Feuerwehrleute hätten das Feuer deshalb sofort sowohl vom Hausinneren als auch von außen bekämpft. Dabei seien die beiden leblosen Frauen gefunden worden.

Für eine der beiden sei bereits jede Hilfe zu spät gekommen. Einsatzkräfte hätten versucht, die zweite Frau zu reanimieren - allerdings erfolglos. Die Feuerwehr war mit fast 50 Einsatzkräften am Brandort. Zum Alter der Frauen und der Brandursache konnte die Feuerwehr bisher nichts sagen. Nach einigen Stunden konnte der Brand mit fünf Wasserstrahlern gelöscht werden. Die Aufräumarbeiten zogen sich etwas hin, weil die Flammen den hölzernen Dachstuhl zerfressen haben.

Feuer in Rissen: Zwei tote Frauen NDR 90,3 - 21.11.2019 14:00 Uhr Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Rissen sind am Donnerstag zwei Frauen ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte entdeckten die beiden bei den Löscharbeiten. Kai Salander berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.11.2019 | 14:00 Uhr