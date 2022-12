Stand: 29.12.2022 07:23 Uhr Zwei Frauen beim Überqueren der Straße angefahren

In Eimsbüttel sind am Mittwochabend zwei Frauen bei einem Unfall verletzt worden. Sie hatten die Fruchtallee an einer grünen Ampel überqueren wollen und wurden dabei von einem Auto angefahren. Eine Frau wurde leicht verletzt, die andere wurde mit Prellungen und einem gebrochenen Bein in ein Krankenhaus gebracht. Die Fruchtallee musste für eine Stunde gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 29.12.2022 | 07:00 Uhr