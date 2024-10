Stand: 30.10.2024 15:37 Uhr Zwei Festnahmen nach tödlichen Messerstichen in Billstedt

Am Bahnhof Billstedt hatte es Ende August einen Streit mit Messerstichen gegeben. Eine Gruppe aus 30 Personen war damals mit einem 29-Jährigen aneinandergeraten. Eines der Gruppenmitglieder stach auf den jungen Mann ein und verletzte ihn tödlich. Jetzt hat es in dem Fall zwei Festnahmen in Großbritannien gegeben. Zielfahnder des Landeskriminalamts Hamburg fassten die beiden Verdächtigen mit der Unterstützung lokaler Einsatzkräfte. Einer von ihnen befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft Die Auslieferung des zweiten Verdächtigen steht noch bevor.

