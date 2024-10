Stand: 08.10.2024 07:16 Uhr Zusammenstoß von Radfahrerin und Bus in Barmbek

Am Montagabend ist es nahe der S- und U-Bahnstation Barmbek zu einem Unfall gekommen. Eine Fahrradfahrerin wollte an einem Fußgängerüberweg die Straße überqueren. Dabei fuhr sie gegen einen abbiegenden Gelenkbus und stürzte. Der Busfahrer musste eine Vollbremsung machen. Dabei wurden er selbst und ein Fahrgast leicht verletzt. Die 70-jährige Radfahrerin kam mit einer Beinfraktur in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.10.2024 | 06:00 Uhr