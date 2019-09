Stand: 19.09.2019 21:21 Uhr

Zum Beatles-Jubiläum: Dreitägiges Festival geplant

Zum 60. Hamburger Beatles-Jubiläum im kommenden Jahr soll es ein dreitägiges Festival geben. Daran werden sich Hamburger und internationale Künstler beteiligen. Neben Konzerten sind auch spezielle Beatles-Touren geplant. Das Festival mit dem Namen "Come Together - the Hamburg Beatles Experience" soll vom 27. bis 29. März stattfinden und danach eine feste, jährliche Einrichtung werden. Die Beatles hatten 1960 ihren ersten Auftritt in Hamburg und begründeten hier ihre internationale Karriere.

"No Hamburg, no Beatles"

"No Hamburg, no Beatles" - so umschreibt einer der wichtigsten Beatles-Biografen die Bedeutung, die Hamburg in der Karriere der Beatles hatte. Das einzige, was daran erinnert, ist bislang der Beatles-Platz auf dem Kiez. Dass es nun rechtzeitig zum Jubiläumsjahr 2020 das Beatles-Festival geben soll, wurde am Donnerstag im Rahmen des Reeperbahnfestivals verkündet.

Initiatoren mit Beatles-Leidenschaft

Zurück geht das auf die Beatles-Leidenschaft von Stefanie Hempel. Sie ist seit 15 Jahren mit ihren Beatles-Touren und Gästen aus aller Welt auf den Spuren der Vier in Hamburg unterwegs. Gemeinsam mit Uriz von Oertzen, der auch den Beatles-Platz mit initiiert hat, hat sie das Konzept für ein Festival vorgelegt.

Beatles-Songs im Indra und im Kaiserkeller

Dafür soll es an all den Orten, wo die Beatles gespielt haben, Konzerte mit deren Songs geben: etwa im Indra und im Kaiserkeller. Junge namhafte Hamburger Künstler sollen singen, zudem die besten Original-Coverbands aus Liverpool auftreten. Und es soll eine Art Beatles-Themenpark geben.

