Stand: 30.09.2024 11:48 Uhr Zensus 2022: Ausländeranteil in Hamburg bei 16,9 Prozent

16,9 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger sind Ausländer. Laut Ergebnissen des Zensus 2022 hatten am 15. Mai jenes Jahres 305.279 der in Hamburg lebenden Menschen eine ausländische Staatsangehörigkeit, wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte. Im Vergleich zum Zensus 2011 stieg die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer in der Stadt um 91.067 Personen. Der Anteil an der Gesamtbevölkerung erhöhte sich in diesem Zeitraum um 4,3 Prozentpunkte. Den größten Ausländeranteil wies laut Zensus 2022 der Bezirk Hamburg-Mitte mit 27,2 Prozent auf. Am niedrigsten lag der Wert im Bezirk Eimsbüttel mit 14,6 Prozent.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.09.2024 | 13:00 Uhr