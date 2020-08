Stand: 19.08.2020 07:08 Uhr - NDR 90,3

Zahl der Corona-Fälle an Schulen steigt nicht an

Die Zahl der aus Schulen in Hamburg gemeldeten Corona-Fälle steigt offenbar nicht weiter - derzeit sind aber 15 Klassen oder Schülergruppen in Quarantäne. An einzelnen Schulen gibt es Verunsicherung darüber, in welchen Fällen einzelne Schülerinnen und Schüler in häuslicher Quarantäne bleiben müssen.

Keine neuen Schulklassen in Quarantäne NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 19.08.2020 07:00 Uhr Autor/in: Andreas Gaertner Die Zahl der aus Schulen gemeldeten Corona-Fälle steigt offenbar nicht weiter. Zum Teil gibt es Verunsicherung darüber, in welchen Fällen Schüler in Quarantäne bleiben müssen. Andreas Gaertner berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

GEW beklagt Verunsicherung

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) berichtete über ein - wie sie meint - besonders krasses Beispiel aus einer nicht genannten Schule: Zwei Schüler kamen aus einem Risikogebiet zurück. Der eine wurde vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt. Der andere Schüler, für den wegen seines Wohnorts ein anderes Gesundheitsamt zuständig ist, konnte erst einmal zur Schule gehen. Ein solches Vorgehen führe zu großer Verunsicherung, kritisierte die GEW.

Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde, sagte NDR 90,3, solche Unterschiede seien möglich. Die Experten der einzelnen Ämter würden jeden Fall prüfen - vor allem, welche Kontakte und damit welche Risiken bestünden. Die Schulgemeinschaften könnten sich sicher fühlen. Laut Schulbehörde ist die Zahl der aktuell von Hamburger Schulen gemeldeten Infektionen sogar zurückgegangen. Derzeit seien es 44 - ohne dass weitere Personen in Quarantäne mussten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.08.2020 | 07:00 Uhr