Stand: 07.04.2025 18:13 Uhr Erneuter Einbruch im Theater Sprechwerk in Borgfelde

Das Theater Sprechwerk in Hamburg-Borgfelde ist erneut Ziel eines Einbruchs geworden. Zwei vermummte Täter brachen am Sonnabendmorgen in das Gebäude ein, flexten den Safe auf und stahlen rund 2.800 Euro Bargeld sowie Technik - darunter ein MacBook und Kameras. Die Überwachungskamera filmte ihre Flucht. Es ist bereits der zweite Einbruch innerhalb von 14 Monaten. Die Polizei ermittelt, bislang ohne Tatverdächtige. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

