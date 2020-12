Sendedatum: 28.10.2019 16:00 Uhr Wohnraum in Hamburg: Ist der Platz zu knapp? von Lisa Hentschel

Zu voll, kaum Platz, kein Raum für Familien: Insbesondere Mieter sehnen sich nach mehr Wohnraum in Hamburg. Das zeigt die Umfrage von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal. Dabei hat sich der Wohnraum pro Einwohner seit 1970 fast verdoppelt. Das belegen Zahlen des Statistikamts Nord.

62 Prozent der befragten Mieter von Wohnungen zeigten sich in einer nicht repräsentativen NDR Umfrage davon überzeugt, dass die Stadt Hamburg mehr Wohnraum zur Verfügung stellen sollte. Mehr als 34 Prozent wünschen sich ein größeres Wohnungsangebot im Hamburger Umland. Nur die restlichen vier Prozent der Befragten meinen, in Hamburg solle sich nichts ändern.

Wie viel Platz hat Hamburg?

Es sei "nicht unwahrscheinlich, dass im Jahr 2030 in Hamburg rund 1,9 bis 2 Millionen Menschen leben werden", heißt es im Bericht zum Demografiekonzept "Hamburg 2030". Das wären mehr als 100.000 Einwohner zusätzlich. Die Antwort der Stadt Hamburg auf den Bevölkerungszuwachs: Hamburg baut - laut Statistikamt Nord seit dem Jahr 2000 etwa 25.000 zusätzliche Wohngebäude.

Mehr Menschen, mehr Platz

Obwohl die Bevölkerung Hamburgs wächst, steht dem einzelnen Bewohner und der einzelnen Bewohnerin innerhalb Hamburgs mehr Wohnraum zur Verfügung. Allerdings geben die Umfrageteilnehmenden an, dass sie mit ihrem Wunsch nach mehr Wohnraum nicht automatisch mehr Wohnfläche meinen.

Kein Platz für Familien: Daran hapert es für Mieter

Etwa 68 Quadratmeter sind die Mietwohnungen der Befragten groß, ausgestattet allerdings nur mit zweieinhalb Zimmern pro Wohnung. Kommt Nachwuchs, kann das zum Problem werden: Der Wunsch nach mehr Wohnraum wird zum Wunsch nach mehr Zimmern - ohne, dass die Anzahl der Quadratmeter insgesamt steigen muss:

" (...) 3,5 Zimmer oder mehr, es ist einfach nichts zu finden. Wir sind bald zu viert und suchen schon seit knapp drei Jahren nach was Bezahlbarem (...) Wir brauchen ja nicht viel, nur ein Zimmer mehr." - Umfrageteilnehmender

Die Zahlen des Statistikamts Nord zeigen: Wer in Hamburg von einer 3-Raum-Wohnung in eine 4-Raum-Wohnung oder in eine Wohnung mit noch mehr Räumen ziehen möchte, muss im Vergleich intensiver suchen. Knapp 300.000 3-Raum-Wohnungen gibt es demnach in Hamburg. Bei Wohnungen mit fünf Räumen sind es laut Statistik 75.000 weniger.

Bürgergipfel Wohnen: Diskussion auf Augenhöhe

Wie sieht es für diejenigen aus, die in Hamburg keine Wohnung mieten, sondern diese oder gleich ein ganzes Haus besitzen? Woran hapert es in Hamburg für Eigentümer? Die Auswertung der Umfrage von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal dazu gibt es hier.

Woran es in Hamburg beim Thema Wohnen hapert, darüber haben Vertreter von Politik und Wirtschaft mit Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe diskutiert; beim gemeinsamen Bürgergipfel von NDR 90,3, dem Hamburg Journal und Hamburg 1 im Edelfettwerk in Eidelstedt. Alle Informationen mitsamt den Fragen und Antworten und Bildergalerie vom Abend finden Sie hier.

NDR Umfrage: Fakten

Teilgenommene Personen: > 5.000



Vollständige Antworten: > 2.000

... davon Mieter (Wohnung): > 1.350

... davon Mieter (Einfamilienhaus): > 60

... davon Eigentümer (Wohnung): > 200

... davon Eigentümer (Einfamilienhaus): > 280



Hinweis: An der NDR Umfrage teilnehmen können Sie weiterhin. Damit steigen die Teilnehmerzahlen, die hier dem Stichtag 23. Oktober 2019 entsprechen, weiter an. Unabhängig von der Teilnehmerzahl entspricht die Umfrage von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal nicht dem Bevölkerungsdurchschnitt und ist damit nicht repräsentativ.

