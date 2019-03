Stand: 31.03.2019 10:53 Uhr

Winternotprogramm für Obdachlose endet

Das Winternotprogramm für Obdachlose in Hamburg endet an diesem Wochenende. Fünf Monate lang standen Wohnungslosen in der Friesenstraße im Stadtteil Hammerbrook und in der Kollaustraße im Stadtteil Lokstedt insgesamt 760 zusätzliche Übernachtungsplätze zur Verfügung. Wohl auch wegen des milden Winters war das Winternotprogramm in diesem Jahr nie voll ausgelastet. Oft standen mehr als 20 Prozent der Betten leer.

Ende des Winternotprogramms NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 01.04.2019 06:00 Uhr Autor/in: Wigand Koch / Autorin Frauke Reinig Die Unterkünfte des Winternotpgramms in Hamburg werden geschlossen. In diesem Winter waren sie oft nicht ganz ausgelastet. Wigand Koch berichtet.







Offizielle Bilanz Mitte April

Am Mittwoch will Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) den Helfern des Winternotprogramms bei einem Senatsempfang danken. Die offizielle Bilanz des Winternotprogramms soll Mitte April vorgestellt werden.

Zusätzliches Angebot zu anderen Hilfseinrichtungen

Videos 02:07 NDR 90,3 Was ist das Winternotprogramm? NDR 90,3 Hamburg stellt in der kalten Jahreszeit zusätzliche Schlafplätze für Wohnungslose zur Verfügung. Doch wer darf das Angebot nutzen? Und wie werden die Bedürftigen dort untergebracht? Video (02:07 min)

Übernachtungsmöglichkeiten für Obdachlose gibt es in Hamburg auch ohne Notprogramm. Größte Einrichtung ist das "Pik As" in der Neustadt mit mehr als 200 Betten. Weitere Plätze gibt es in kleineren Einrichtungen von christlichen oder gemeinnützigen Organisationen. Das Winternotprogramm soll zusätzlich zu diesem ganzjährigen Hilfsangebot Bedürftigen einen sogenannten Erfrierungsschutz bieten.

Kritik an Zugang und Öffnungszeiten

Auch in diesem Jahr war das Programm in die Kritik geraten. Zum einen, weil einige ausländische Obdachlose, die in Deutschland keine Unterbringungsberechtigung haben, wieder an die Wärmestube verwiesen wurden. Und zum anderen, weil die Stadt weiterhin eine ganztägige Öffnung ablehnt. Obdachlose können die Unterkünfte des Winternotprogramms von 17 Uhr bis 9.30 Uhr nutzen.

Aktionsbündnis Wohnungsnot kritisiert Behandlung von Osteuropäern

Das "Hamburger Aktionsbündnis gegen Wohnungsnot" forderte die Politik auf, das Winternotprogramm wieder für alle obdachlosen Menschen zu öffnen. "Es war deutlich sichtbar, dass in diesem Winter mehr Menschen draußen geschlafen haben", sagte Bettina Reuter vom Verein Ambulante Hilfe Hamburg. Viele von ihnen kämen aus Osteuropa und hätten keinen Zugang mehr zum Winternotprogramm, weil sie seit dem Winter 2017/18 ihren Ausweis vorzeigen müssten. "Steht im Pass eine Heimatadresse, werden Bulgaren und Rumänen wieder nach Hause geschickt", kritisierte Reuter.

Steigende Zahl von Obdachlosen in Hamburg

Nach einer Befragung im Auftrag der Stadt leben rund 2.000 Obdachlose in Hamburg - im Jahr 2009 waren es noch rund 1.000 Menschen ohne festen Wohnsitz gewesen. Rund zwei Drittel von ihnen hat einen ausländischen Pass, die meisten kommen aus Osteuropa sowie Ländern des Baltikums und des Balkans.

