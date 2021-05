Wieder Waitzstraße: Rentnerin fährt in Schaufenster Stand: 04.05.2021 15:33 Uhr Die Waitzstraße im Hamburger Stadtteil Groß Flottbek ist wegen zahlreicher Schaufensterunfälle über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Am Dienstag hat es dort erneut gekracht.

Eine 73 Jahre alte Frau verlor die Kontrolle über ihren Wagen und fuhr mit dem Mini gegen das Gebäude mit der Hamburger Sparkasse Haspa. Ein großes Fenster ging zu Bruch. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden weder die Seniorin noch Passanten, Passantinnen oder Bankmitarbeitende verletzt. Die Frau habe einen Fahrtüchtigkeitstest absolvieren müssen, so die Polizei.

Die Einkaufsstraße mit vielen Arztpraxen ist mittlerweile bundesweit berühmt für ihre vielen Schaufensterunfälle: Nirgendwo sonst in Deutschland fahren so viele, meist ältere Menschen, mit ihren Fahrzeugen in die Geschäfte. Mehr als 20 Mal war das bislang der Fall. Schwere Poller, die vor November eingesetzt wurden, sollen solche Unfälle verhindern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.05.2021 | 15:45 Uhr