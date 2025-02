Stand: 06.02.2025 17:02 Uhr Wieder Razzia in der Billstraße

In der Billstraße hat es wieder eine Razzia gegeben. Das Bezirksamt Mitte kontrollierte am Donnerstag mehrere Betriebe und fand dabei unter anderem eine illegale Zimmervermietung. Zwei dort lebende Menschen wurden von Fördern & Wohnen in Notunterkünften untergebracht. Es war die siebte Großrazzia in der Billstraße. Seit dem Großbrand im April 2023 gibt es eine Task Force, die sich um die Zustände in dem Industriegebiet kümmert.

