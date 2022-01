Wieder Demo gegen Corona-Maßnahmen in Hamburg Stand: 08.01.2022 05:59 Uhr In Hamburg gibt es Rekordwerte bei den Corona-Zahlen und eine Inzidenz von über 530. Trotzdem wollen heute wieder Tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren.

Impfgegnerinnen und -gegner sowie Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Politik wollen sich am Nachmittag vor der Kunsthalle treffen. Laut Polizei hat der Veranstalter etwa 11.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Das wäre die bisher größte angemeldete Demonstration dieser Art. Eine Polizeisprecherin sagte NDR 90,3, dass sich die Teilnehmerzahl in den letzten Wochen immer mehr gesteigert habe. Unter dem Motto "Das Maß ist voll - Hände weg von unseren Kindern" wollen auch dieses Mal wieder viele durch die Innenstadt ziehen.

Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Vom Glockengießerwall wollen die Demonstrierenden über die Lombardsbrücke zur Esplanade ziehen. Von dort soll es über den Stephansplatz zum Jungfernstieg weitergehen. Die Polizei wird mit einem Großaufgebot im Einsatz sein und kontrollieren, ob sich die Teilnehmenden an Maskenpflicht und Abstandsgebot halten. Sie kündigte an einzugreifen, wenn das nicht der Fall sein sollte. Wegen der Demonstration ist in der Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Polizei empfiehlt auf U- und S-Bahnen umzusteigen.

Im Dezember 2021 waren bereits an mehreren Sonnabenden Tausende Impfgegnerinnen und -gegner in Hamburg auf die Straße gegangen.

