Stand: 23.04.2019 06:06 Uhr

Wie Hamburg auf Elektrobusse umsteigen will

In gut zehn Jahren sollen in Hamburg nur noch Elektrobusse fahren. Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) hat jetzt in einem Brief an die Bürgerschaftsabgeordneten erstmals Einzelheiten zur Umstellung auf eine emissionsfreie Busflotte genannt.

60 Elektrobusse bis Ende 2020

Rund 1.000 Busse betreibt die Hamburger Hochbahn zurzeit, dazu kommen noch einmal etwa 500 der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein. Der rot-grüne Senat will erreichen, dass in Hamburg ab 2030 nur noch Elektrobusse fahren. Die ersten 60 davon sollen bis Ende 2020 durch die Hansestadt rollen - mit einer Reichweite von rund 200 Kilometern. Außerdem sollen die Busse künftig mehr Sitzplätze haben.

Neuer Betriebshof für Elektrobusse in Alsterdorf

Zur Stromversorgung der Elektrobusse wird am Dienstag in Alsterdorf der erste komplett auf E-Mobilität ausgelegte Busbetriebshof Deutschlands eröffnet. Dieser erscheint für den Moment noch etwas überdimensioniert: Bis zu 240 Elektrobusse können dort gleichzeitig aufgeladen werden - deutlich mehr, als bislang durch die Hansestadt surren.

Ziel: 70 bis 80 neue Elektrobusse pro Jahr

Ausgehend von den 60 Elektrobussen bis Ende 2020 werde die Zahl ab 2021 aber sukzessive ansteigen, erklärte Westhagemann. Mitte der 2020er Jahre sollen dann pro Jahr 70 bis 80 Dieselbusse durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden, so der Verkehrssenator. Auch die Reichweite und die Größe der Elektrofahrzeuge sollen weiter steigen. Wird dieses Tempo durchgehalten, würden ab 2030 nur noch Elektrobusse über Hamburgs Straßen rollen.

