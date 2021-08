Weitere Gerettete aus Afghanistan in Hamburg angekommen Stand: 20.08.2021 20:07 Uhr Das Landeskommando der Bundeswehr hat am Freitag weitere aus Afghanistan gerettete Menschen nach Hamburg gebracht. Am Abend trafen zwei Busse in einer Flüchtlingserstaufnahme in Rahlstedt ein.

Um kurz nach 11 Uhr waren die Busse mit insgesamt 57 Menschen an Bord gestartet - darunter auch 29 Kinder. Es handelt sich um Helfer der deutschen Einsatzkräfte in Afghanistan und ihre Familien. Sie waren bereits am Donnerstagnachmittag in Frankfurt gelandet.Gegen 20 Uhr am Abend trafen sie in der Unterkunft Neuer Höltigbaum ein. Weitere Afghanen und Afghaninnen wurden in Unterkünfte nach Brandenburg gebracht.

Nach einem Zwischenstopp in Usbekistan werden Gerettete aus Afghanistan jetzt auch nach Hannover ausgeflogen. Dort ist am Vormittag eine erste Maschine mit 58 Menschen gelandet. Am Abend wurde ein weiterer Flieger mit rund 250 Passagieren erwartet. Dass Flugzeuge mit aus Afghanistan geretteten Menschen direkt in Hamburg landen, ist laut Innenbehörde bisher nicht geplant. Das Landeskommando Hamburg der Bundeswehr wird aber noch weitere Flüchtlinge in die Stadt bringen. Wie viele dann tatsächlich hier dauerhaft untergebracht werden, steht noch nicht fest.

Hamburg hat die Aufnahme von bis zu 250 Menschen zugesagt. Am Mittwoch waren zunächst nur 19 Gerettete in Hamburg angekommen.

Demo am Sonntag

Am Wochenende sind bundesweit Demonstrationen für die Aufnahme von gefährdeten Menschen aus Afghanistan geplant. In Hamburg hat die Hilfsorganisation Seebrücke für Sonntag um 17 Uhr zu einer Kundgebung am Jungfernstieg aufgerufen.

