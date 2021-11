Weihnachts-Hafenkonzert: Keine Aufzeichnung in diesem Jahr Stand: 03.11.2021 13:00 Uhr Die Aufzeichnung der großen Weihnachtsausgabe des Hamburger Hafenkonzerts in der Hauptkirche St. Michaelis ist schon zu einer guten Tradition geworden und eines der Jahres-Highlights bei NDR 90,3 und dem Hamburg Journal. Doch wie so viele andere Veranstaltungen kann auch sie in diesem Jahr leider nicht stattfinden.

Denn auch in diesem Jahr ist die Pandemie stärker als unsere Planungen: Das Hamburger Hafenkonzert "Weihnachten im Michel" wird es als Veranstaltung nicht geben. Wir haben aber Weihnachtliches aus den vergangenen Jahren im Michel für diesen 1. Weihnachtstag ausgesucht.

Radio-Grüße hinaus auf See

Auch in diesem Jahr werden wieder Tausende von Seeleuten das Weihnachtsfest fern von zuhause verbringen. Gerade nach diesen sehr schwierigen Pandemie-Monaten ist es noch einmal ein ganz besonderes Fest. Radio-Grüße von Familie, Reedereivertretern und Politik gehen in diesen Stunden hinaus auf See.

Heiligabend an Bord

Und die Musik in diesem Hamburger Hafenkonzert kommt aus der Hauptkirche St. Michaelis - das Beste der vergangenen Jahre aus den Hafenkonzerten "Weihnachten im Michel". Und auch am 2. Weihnachtstag - am Sonntag - gibt es ein Hamburger Hafenkonzert: Weihnachten auf See und an der norddeutschen Küste. Seeleute beschreiben ihren Heiligabend an Bord der Schiffe. Und die Daheimgebliebenen erzählen über die ganz besondere Stimmung im Norden, wenn der Sturm pfeift und die Wellen an die Deiche klatschen. Geschichten und Gedichte über Weihnachten im Norden und auf dem Meer - gelesen von den besten Stimmen im Norden.

Seemannsweihnacht - Grüße und Weihnachtliches aus dem Michel

Das Hamburger Hafenkonzert

25. Dezember 2021 (1. Weihnachtstag) 6 Uhr

Weihnachten auf See - Seeleute berichten von ihrem Fest an Bord

Das Hamburger Hafenkonzert

Sonntag, 26. Dezember 2021 (2. Weihnachtstag) 6 Uhr und 19 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburger Hafenkonzert | 25.12.2021 | 06:00 Uhr