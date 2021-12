Weihnachten: Ruhiges Wochenende für Hamburger Polizei Stand: 26.12.2021 14:51 Uhr Die Hamburger Polizei hat auch an den Weihnachtsfeiertagen die Corona-Regeln kontrolliert. Unter dem Strich war es eine ruhige Zeit für die Beamtinnen und Beamten. Fast alle Bürgerinnen und Bürger haben sich an die Verordnung gehalten.

Die Polizei zog am Sonntag eine positive Bilanz der Kontrollen. Insgesamt sei es rund um den Kiez ruhig geblieben. Es hätte nur wenige Verstöße gegen die Corona-Eindämmungsverordnung gegeben.

Größerer Einsatz bei Konzert in Allermöhe

Lediglich bei einem Konzert in Allermöhe am Freitagabend seien Corona-Regeln massiv missachtet worden. Nach Angaben der Polizei wurde getanzt und Alkohol ausgeschenkt. Mund-Nasenbedeckungen seien kaum getragen und Abstände nicht eingehalten worden, hieß es. Etwa 800 Besucherinnen und Besucher hätten die Veranstaltung nach Eintreffen der Polizei wieder verlassen müssen. Gegen den 33 Jahre alten Veranstalter sowie einen Security-Mitarbeiter wurden den Angaben zufolge Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Veranstalter muss jetzt mit einem Bußgeld rechnen.

AUDIO: Einsätze an Weihnachten: Hamburger Polizei zieht Bilanz (1 Min) Einsätze an Weihnachten: Hamburger Polizei zieht Bilanz (1 Min)

Am Sonnabend versammelten sich außerdem rund 300 Menschen zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Kurz nach dem Start beendete der Veranstalter den Protestzug an der Binnenalster allerdings. Laut Polizei hielten sich viele Teilnehmende nicht an die Maskenpflicht und das Abstandsgebot. Trotzdem setzten viele ihren Protest fort, allerdings auf den Gehwegen.

Tankstelle in Wilhelmsburg überfallen

Auch abseits der Kontrollen der Corona-Regeln gab es nur wenige Einsätze der Polizei. In Wilhelmsburg überfielen Heiligabend gegen 18 Uhr zwei Männer eine Tankstelle in der Neuhöfer Straße. Sie erbeuteten Bargeld und Zigaretten. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.12.2021 | 16:00 Uhr