Wegen Corona: Deutlich weniger Unfälle in Hamburg Stand: 26.11.2020 10:43 Uhr Auf Hamburgs Straßen gab es in den ersten neun Monaten dieses Jahres weniger Verkehrsunfälle als im Vorjahr. Grund dafür ist laut Polizei ein gesunkenes Verkehrsaufkommen wegen der Corona-Pandemie.

Insgesamt sind in den ersten neun Monaten des Jahres 43.689 Unfälle von der Hamburger Polizei registriert worden - knapp 15 Prozent weniger als im selben Zeitraum 2019. Die Zahl der Verkehrstoten liegt bei elf, das sind zehn weniger als im selben Vorjahreszeitraum.

Häufiger Unfälle mit Radfahrern

Die großen Verlierer in der jüngsten Statistik sind die Radfahrerinnen und Radfahrer: Im Vergleich zu 2019 wuchs die Zahl der verunglückten Fahrradfahrenden in Hamburg um fast fünf Prozent auf rund 2.100. Der Grund: Immer mehr Menschen steigen wegen der Corona-Pandemie auf das Rad um. Viele hielten sich aber nicht an die Verkehrsregeln, heißt es bei der Polizei.

Mehr als 150 Unfälle mit E-Scootern

Schlecht weg kommen auch die Nutzerinnen und Nutzer von E-Scootern. Es gab 151 Unfälle mit 6 Schwer- und 79 Leichtverletzten. Meistens hatten die E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrer die Unfälle verursacht.

AUDIO: Weniger Verkehrsunfälle in Hamburg (1 Min)

Weniger Fußgänger zu Schaden gekommen

Fußgängerinnen und Fußgänger sind in diesem Jahr bisher seltener zu Schaden gekommen als im selben Zeitraum 2019. Die Polizei zählte 671 verunglückte Fußgänger, das ist ein Rückgang um mehr als neun Prozent. Bis Ende September wurden in diesem Jahr fünf Fußgängerinnen und Fußgänger bei Unfällen getötet, 2019 waren es neun.

Weitere Informationen Neue Kampagne: Radfahrende richtig überholen Beim Überholen von Radfahrenden ist innerorts ein Mindestabstand von 1,5 Metern vorgeschrieben. Verkehrssenator Tjarks und Innensenator Grote haben dazu in Hamburg eine neue Kampagne vorgestellt. (31.08.2020) mehr Barmbek: Radfahrerin von Auto erfasst Im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord ist eine Radfahrerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 78-Jähriger übersah sie offenbar, als er einen Supermarkt-Parkplatz verlassen wollte. (31.08.2020) mehr Deutlich weniger Verkehrstote in Hamburg Weniger Verkehr in Corona-Zeiten: In Deutschland ist die Zahl der Verkehrstoten im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. In Hamburg war der Rückgang stärker als im Bundesdurchschnitt. (21.08.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.11.2020 | 12:00 Uhr