Stand: 06.02.2023 09:25 Uhr Wasserschaden in der Staatsbibliothek: 50.000 Euro Schaden

In Hamburgs Staats- und Universitätsbibliothek gibt es einen großen Wasserschaden. Durch einen Riss in der Dachhaut drang Mitte Januar so viel Regenwasser ein, dass zwei Stockwerke beschädigt wurden - auch ein Lesesaal. Das wurde durch eine Anfrage der CDU-Fraktion bekannt. Der Schaden beträgt 50.000 Euro. Die CDU-Wissenschaftsexpertin Anke Frieling sagte dazu: Der Senat bekomme den Sanierungsstau alter Unigebäude nicht in den Griff.

