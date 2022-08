Stand: 19.08.2022 12:37 Uhr Wasserleiche in der Elbe entdeckt

An einem Ponton im Niederhafen in der Neustadt hat ein Passant am Freitag eine Wasserleiche entdeckt. Rettungskräfte der Feuerwehr konnten den leblosen Körper aus dem Wasser bergen. Bereits in den vergangenen Tagen hatten mehrere Anrufer eine Wasserleiche bei der Polizei gemeldet. Die Fußgänger wollen sie in der Elbe nahe der Elbphilharmonie gesehen haben. Die Einsatzkräfte konnten zu der Zeit allerdings keine Leiche finden. | Sendedatum NDR 90,3: 19.08.2022 13:00