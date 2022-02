Was Corona mit dem Wirtschaftsstandort Hamburg macht Stand: 02.02.2022 08:51 Uhr In der Pandemie haben weniger Firmen aus dem Ausland in Hamburg ihr Lager aufgeschlagen. Trotzdem bleibe die Stadt als Standort attraktiv, meint die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamburg Invest. Und es entstünden auch neue Jobs.

Demnach konnten knapp 50 neue Unternehmen im vergangenen Jahr überzeugt werden, sich in der Stadt niederzulassen. Mehr als 30 haben expandiert. 9.000 Jobs konnten laut Hamburg Invest so durch die städtische Förderung direkt geschaffen oder gesichert werden. 752 Millionen Euro Investitionssumme seien geflossen, laut Hamburg Invest so viel wie noch nie in 30 Jahren Wirtschaftsförderung.

Mehr Anmeldungen als Abmeldungen

Wie viele Unternehmen im selben Zeitraum abgewandert sind, kann die Wirtschaftsbehörde auf Nachfrage von NDR 90,3 nicht eindeutig sagen. Insgesamt gab es laut Statistikamt Nord 14.894 Gewerbeanmeldungen und 9.085 Gewerbeabmeldungen in den ersten drei Quartalen in Hamburg. Aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor.

Nur noch drei Projekte mit China

Weniger Messen, kaum internationale Wirtschaftsdelegationen: Das hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass bei Hamburg Invest derzeit nur drei Projekte mit China laufen - in Vor-Corona-Zeiten es waren auch mal 30.

Platzmangel bleibt ein Hauptproblem

Ein Problem, das auch nach der Pandemie bleibt, ist der Platzmangel in Hamburg. Auf eine geeignete Fläche kommen laut Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) mehrere Bewerbungen. Die Vermittlung von Hamburg in die Metropolregion wird deshalb immer wichtiger. Kritik der CDU, die Wirtschaftsbehörde würde zu wenig Industrie in Hamburg fördern, wies Westhagemann zurück. Rund 30 Prozent er Projekte bei Hamburg Invest kommen demnach aus diesem Bereich.

