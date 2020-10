Warnstreik bei Hochbahn und VHH: Keine U-Bahnen und Busse Stand: 14.10.2020 15:19 Uhr 24 Stunden lang sollen Busse und U-Bahnen am Donnerstag des HVV in Hamburg stillstehen. Auch die Busse des VHH bleiben aus Solidarität im Depot.

Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr in Hamburg müssen sich auf massive Einschränkungen einstellen. Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr will der HVV nur U-Bahnen und Busse losschicken, wenn genug Fahrpersonal zur Verfügung steht und die Züge nicht überfüllt wären. Die Hochbahn rechnet aber eher damit, dass es keine Fahrten geben wird. Die S-Bahn wird von dem Warnstreik nicht betroffen sein. Die Buslinien des VHH werden allerdings auch bestreikt, wie die VHH am Mittwoch bekannt gab. Der Warnstreik soll am Donnerstag ab Betriebsbeginn um 3 Uhr starten und voraussichtlich bis 15 Uhr andauern. Die VHH bedient jede dritte Buslinie im HVV.

Kritik von der Hochbahn

Die Hochbahn sorgt sich um ihre hunderttausenden Fahrgäste und befürchtet, dass der Ausstand massive Auswirkungen haben könnte. Ausgerechnet in der zugespitzten Corona-Pandemie wolle die Gewerkschaft den Nahverkehr in Hamburg weitgehend lahmlegen. "Aus unserer Sicht sollten die Fahrgäste nicht in Geiselhaft für die bundesweiten Aktionen genommen werden", sagte Hochbahn-Vorständin Claudia Güsken.

Hochbahn: Kein Zusammenhang mit Tarifstreit im öffentlichen Dienst

Bei der Hamburger Hochbahn geht es nämlich nur um den Haustarifvertrag. Die Gewerkschaft ver.di will aber Aufmerksamkeit für den bundesweiten Tarifkampf im öffentlichen Dienst. Und noch etwas ärgert die Hochbahn: Ver.di begründet den Warnstreik mit einem verschleppten Verhandlungstermin. Den habe man aber gemeinsam vereinbart. Am 29. Oktober sollte in einer zweiten Runde weiter verhandelt werden.

