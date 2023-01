Warnstreik: Hochbahn rechnet Mittwoch mit Betriebseinstellung Stand: 31.01.2023 11:22 Uhr Wegen eines Warnstreiks bei der Hamburger Hochbahn müssen sich Fahrgäste von U-Bahnen und Bussen morgen auf massive Einschränkungen und Fahrtausfälle einstellen. Die Hochbahn schließt sogar nicht aus, dass sie Mittwoch den Betrieb von Bussen und U-Bahnen komplett einstellen muss.

Wie die Hamburger Hochbahn AG am Dienstag mitteilte, könne nicht abgeschätzt werden, inwieweit ein Betrieb - also das Fahren von Bussen und Bahnen - am Mittwoch überhaupt möglich sei. "Wir müssen davon ausgehen, dass die U-Bahnen und die Busse der Hochbahn am Mittwoch nicht fahren werden", sagte Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum. Das Unternehmen wolle situativ entscheiden. "Das wichtigste Ziel ist ein verlässlicher Betrieb, der angesichts des angekündigten Streiks kaum möglich erscheint", so die Hochbahn.

Hohes Sicherheitsrisiko für Fahrgäste

Fahrgäste würden sich laut Hochbahn einem hohen Sicherheitsrisiko aussetzen, wenn sie "mit der Hoffnung auf ein vermeintliches Verkehrsangebot in zu volle Fahrzeuge oder auf Bahnsteigen drängeln." Auch ein möglicher Notfallplan würde daran nichts ändern, so das Unternehmen.

Hochbahn rät: Auf S-Bahnen und Buslinien der VHH ausweichen

Man bedauere mit Blick auf die Fahrgäste die zu erwartenden Auswirkungen. Reisende sollten - wenn sie auf ihre Fahrt nicht verzichten können - nach Möglichkeit das Angebot von S-Bahnen und Buslinien der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) ausweichen. Beide Unternehmen sind nicht von den Streiks betroffen.

Die Hochbahn werde ab sofort Fahrgäste über Durchsagen, Anzeigen auf den Fahrzielanzeigern sowie über die hvv-App und ihre Social-Media-Kanäle informieren.

Warnstreik soll 24 Stunden dauern

Am Mittwoch um 3 Uhr morgens soll der Warnstreik laut Gewerkschaft ver.di beginnen. Er soll 24 Stunden dauern - bis Donnerstagmorgen um 3 Uhr.

Gewerkschaft fordert mehr Lohn

Die Gewerkschaft will damit den Druck auf die Hochbahn erhöhen, bevor es am Donnerstag mit den Tarifverhandlungen weitergeht. Der zweite Verhandlungstermin am vergangenen Donnerstag war ergebnislos verlaufen. Die Hochbahn hatte nach eigenen Angaben ein verändertes Angebot vorgelegt. Ver.di fordert für die rund 6.000 Beschäftigten der Hochbahn 600 Euro im Monat mehr Lohn und begründet das mit der hohen Inflation. Azubis sollen monatlich zusätzlich 258 Euro und ein kostenloses Profiticket für den öffentlichen Nahverkehr erhalten. Die Hochbahn bietet bisher unter anderem ein Lohnplus von 4,5 Prozent, mindestens aber 150 Euro in diesem Jahr und 3.000 Euro Inflationsausgleich.

