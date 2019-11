Stand: 17.11.2019 14:13 Uhr

Wandsbek: Verletzter nach Schüssen in Bar

Bei einem Streit in einer Bar ist ein 22 Jahre alter Mann am frühen Sonntagmorgen im Hamburger Stadtteil Wandsbek angeschossen und verletzt worden. Die Polizei konnte den 43 Jahre alten mutmaßlichen Schützen noch in der Bar vorläufig festnehmen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und ärztlich versorgt. Es bestand laut Polizeiangaben keine Lebensgefahr.

Bar-Besucher flüchten in Panik

Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Personengruppen in dem Lokal im Streit aneinandergeraten. Wenig später habe der Tatverdächtige mit einer Waffe in der Hand die Bar betreten und mehrere Schüsse abgefeuert. Dabei wurde das 22 Jahre alte Opfer am Fuß getroffen und verletzt. Mehrere Personen verließen in der Folge in Panik das Lokal oder versuchten, sich in den Toilettenräumen in Sicherheit zu bringen.

Mutmaßlicher Täter

Einige Polizeibeamte, die sich zum Tatzeitpunkt zufällig in der Nähe des Lokals aufgehalten hatten, wurden wegen der panikartig flüchtenden Gäste und der Schüsse auf die Situation aufmerksam. Sie konnten den mutmaßlichen Täter wenig später im Inneren der Bar überwältigen und die mutmaßliche Tatwaffe beschlagnahmen.

Polizei sucht Zeugen

Insgesamt war die Polizei mit 42 Streifenwagen im Einsatz. "Eine so unklare Gefahrenlage, noch dazu mit einem mutmaßlichen Schützen in einem Nachtclub, versetzt uns natürlich in Alarmbereitschaft", sagte eine Polizeisprecherin nach dem Großeinsatz. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern noch an. Zeugen, die Angaben zum Tatablauf machen können und Gäste, die sich zur Tatzeit in der Diskothek aufgehalten haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Telefonnummer 040/4286-56789 zu melden.

