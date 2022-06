Stand: 19.06.2022 07:48 Uhr Wandsbek: Mann wird von Linienbus erfasst

Am ZOB in Hamburg.Wandsbek ist am späten Sonnabend ein 23 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Gegen 23 Uhr geriet er schwankend vom Fußweg auf die Straße und wurde dort von einem Linienbus erfasst. Der Mann wurde lebensgefährlich am Kopf verletzt. Offenbar war er stark betrunken. | Sendedatum NDR 90,3: 19.06.2022 08:00