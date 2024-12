Stand: 28.12.2024 07:16 Uhr Waffenverbot in der S-Bahn auch im Januar

In Bussen, U-Bahnen und den Stationen gilt seit fast zwei Wochen ein dauerhaftes Waffenverbot - für die S-Bahn und den Stationen galt das Waffenverbot erstmal nur bis Ende des Jahres - denn dort muss das Bundesinnenministerium über eine entsprechende Verordnung entscheiden. Jetzt diese Verordnung wurde jetzt für einen Monat verlängert. Heißt: Auch im Januar gilt auch in den S-Bahnen und an mehreren Bahnhöfen ein Waffenverbot. Das hat die Bundespolizei mitgeteilt.

