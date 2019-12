Stand: 09.12.2019 08:03 Uhr

Vorschule wird bei Förderbedarf zur Pflicht

Hamburg will mit einem neuen Bildungsplan die Kompetenzen seiner Grundschülerinnen und Grundschüler stärken. In dieser Woche stellt die Schulbehörde entsprechende Maßnahmen dafür vor. Unter anderem soll die vorschulische Bildung gestärkt werden, damit die Kinder in die Lage versetzt werden, besser lesen, schreiben und rechnen zu lernen.

Neuer Bildungsplan soll Grundschulen stärken NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 09.12.2019 08:00 Uhr Autor/in: Susanne Röhse Mit einem neuen Bildungsplan will Hamburg die Kompetenzen der Grundschulkinder verbessern. Bei Förderbedarf soll vor der Einschulung der Besuch einer Vorschule zur Pflicht werden. Susanne Röhse berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bei Förderbedarf wird Vorschule Pflicht

Künftig müssen Kinder, bei denen eineinhalb Jahre vor der Einschulung ein Förderbedarf festgestellt wird, das letzte Jahr vor dem Schulstart eine Vorschule besuchen. Bisher sei der Besuch freiwillig, ab August kommenden Jahres soll er laut neuem Bildungsplan Pflicht sein, sagte Peter Albrecht, Sprecher der Schulbehörde, im Gespräch mit NDR 90,3.

Ziel mehr Chancengerechtigkeit

Videos 04:00 Hamburg Journal Hamburg damals: 50 Jahre Vorschulklassen Hamburg Journal Im Jahr 1970 beschloss die Hamburger Bürgerschaft die Einrichtung von Vorschulklassen. Das bundesweit einzigartige Schulexperiment wurde zur Erfolgsgeschichte. Video (04:00 min)

Im aktuellen Schuljahr hat erstmals die Hälfte der Hamburger Grundschülerinnen und Grundschüler einen Migrationshintergrund, in 27 Prozent der Familien werde gar kein Deutsch gesprochen, erklärte Albrecht. Mit der verpflichtenden Teilnahme bei festgestelltem Förderbedarf im letzten Jahr der Vorschule wolle man die unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder ausgleichen, um Chancengerechtigkeit zu erreichen.

Bildungssenator Ties Rabe (SPD) hatte den Bildungsplan für die Vorschulen vor einem halben Jahr angekündigt. Er soll für alle wichtigen Lernbereiche genaue Vorgaben und Unterrichtsbeispiele liefern.

Hamburg will Grundschullehrer finanziell gleichstellen

Rabe kündigte derweil außerdem an, dass Hamburg die Besoldung von Grundschullehrkräften bis 2023 schrittweise auf das Niveau aller anderen Lehrämter anheben werde. "Der Bildungserfolg von Kindern wird in der ersten Lebensphase viel wirkungsvoller geprägt als in den älteren Jahren", erklärte der Schulsenator. Die Besoldungserhöhung sei ein großer Kraftakt. "Aber so sichern wir zugleich, dass Hamburg im bundesweiten Vergleich auch künftig für Grundschullehrkräfte attraktive Arbeitsplätze bietet", betonte Rabe.

Über 59.000 Kinder in Hamburger Grundschulen

Insgesamt lernen laut Bildungsbehörde rund 59.100 Schülerinnen und Schüler an Hamburgs Grundschulen, davon sind 191 eigenständige Grundschulen und 13 Teil einer Stadtteilschule. Die kleinste Grundschule sei die Inselschule Neuwerk mit zwei Schülerinnen und Schülern.

Weitere Informationen Immer mehr Ganztagsgrundschulkinder in Hamburg Die Zahl der Kinder, die in Hamburg eine Ganztagsgrundschule besuchen, steigt. Mit einer Quote von 85 Prozent liegt die Hansestadt laut Schulbehörde bundesweit an der Spitze. (24.11.2019) mehr Viel Lob, aber auch Tadel für Hamburgs Schulen Ein bundesweiter Vergleich sieht die Bildungsverhältnisse in Hamburg auf Platz fünf. Lob gibt es etwa für die kleinen Grundschulklassen. Es gibt aber auch gravierende Schwächen. (15.08.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.12.2019 | 08:00 Uhr