Vorplatz vor dem "Drob Inn" in Hamburg wird umgestaltet

Stand: 01.03.2023 06:47 Uhr

Dreckig, dunkel und unheimlich - so nehmen viele Hamburgerinnen und Hambruger das Umfeld des "Drob Inn" am Hauptbahnhof wahr. Nun soll die Drogenberatungsstelle einen neuen Vorplatz bekommen. Die Pläne dazu wurden am Dienstag im Cityausschuss der Bezirksversammlung Mitte vorgestellt.