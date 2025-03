Stand: 07.03.2025 19:50 Uhr Vor US-Konsulat: Demo gegen Stopp der Ukraine-Hilfen

Etwa 50 Menschen haben am Freitagnachmittag vor dem Generalkonsulat der USA in der Speicherstadt gegen einen möglichen Stopp der Ukraine-Hilfen demonstriert. Ähnliche Kundgebungen gab es auch in anderen norddeutschen Städten.

