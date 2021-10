Vor Pauli-Spiel: Rostocker Fans hängen Schweineköpfe auf Stand: 24.10.2021 07:05 Uhr Heute Mittag empfängt der FC St. Pauli Hansa Rostock. Die Partie gilt als Hochrisikospiel und schon gestern provozierten die Fans von Hansa Rostock. Sie hingen Banner und Schweinsköpfe auf.

In der Nähe vom Millerntorstadion, an der U3-Trasse im Hafen, haben Unbekannte ein Banner mit der Aufschrift "Paulischweine!!!" sowie einen abgetrennten Schweinekopf aufgehängt. Polizeibeamte entfernten die neuerliche Provokation sofort. Zuvor hatte es schon eine ähnliche Aktion an der A24 gegeben. Dort hatten Beamte der Autobahnpolizei ein sechsmal 1,50 Meter großes Transparent mit gleicher Aufschrift sowie einen Schweinekopf entdeckt und umgehend entfernt.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Beleidigung aufgenommen. Die Beamten sind verstärkt im Einsatz, da die Partie am Millerntor trotz des Verzichts der Rostocker auf eigene Fans zu den Hochrisikospielen gehört. "Das angekündigte Fernbleiben der Rostocker Fans ist dabei eher lageverschärfend", sagte eine Polizeisprecherin. Es wird damit gerechnet, dass zahlreiche Rostocker dennoch nach Hamburg kommen werden und sich im Stadionumfeld aufhalten. Die Hamburger Polizei wird von Hundertschaften aus anderen Bundesländern und der Bundespolizei unterstützt.

Karten-Boykott von Hansa Rostock

Im Vorfeld des Spiels hatten beide Vereine dazu aufgerufen, "den Tag im Stadion und rund um das Spiel friedlich zu gestalten". In der Vergangenheit hatte es immer wieder schwere Zusammenstöße zwischen den Fans beider Vereine gegeben. Die aktuelle 2G-Regel beim FC St. Pauli hatte zu einem Karten-Boykott von Hansa Rostock geführt. Ein Mitgliederforum hatte dafür gestimmt, das gesamte Karten-Kontingent für den Gästeblock zurückzugeben. Aus "Solidaritätsgründen", wie es in einer Mitteilung des Vereins hieß.

