Viel Kritik am Zustand der Hamburger Straßen Stand: 01.03.2023 08:11 Uhr Die Qualität der Hamburger Straßen hat sich leicht verschlechtert. Der neue Zustandsbericht stieß im Verkehrsausschuss auf kritische Fragen. Denn jede sechste Fahrbahn erhält aktuell die Schulnote 5.

Die Durchschnittsnote für Hamburgs Straßenqualität fällt leicht ab - von 2,3 auf 2,4. Für Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) ist das aber kein Ärgernis, denn eine bessere Note als 2,5 sei ein "Rekordniveau". Hamburg habe im vergangenen Jahr 178 Kilometer Fahrstreifen saniert, nur etwas weniger als davor.

Tjarks: Straßen aufzugraben wäre unwirtschaftlich

Tjarks sagte, ihm sei die Sanierung der Straßen ein wichtiges Anliegen. Und der Senator begründete: Wolle man den Zustand noch mal deutlich mehr verbessern, müsste man anfangen, noch halbwegs gute Straßen aufzugraben - und das sei schlicht unwirtschaftlich.

Vorwurf: Viele Straßen seit 2014 nicht saniert

Die CDU-Abgeordnete Anke Frieling allerdings fragte im Ausschuss nach kaputten Straßen, wie beispielsweise der Max-Brauer-Allee. "Dass sich der Zustand der Straßen verschlechtert, dazu brauche ich keinen Bericht. Wenn Sie in Betracht ziehen, dass bestimmte Straßen im Bezirk Altona seit 2014 saniert werden sollen und bis heute ist kein Spatenstich erfolgt, dann wundert das doch keinen Mensch", so Frieling. Sogar die Grünen-Politikerin Eva Botzenhart fragte kritisch, wie lange die Max-Brauer-Allee noch eine "Rumpelpiste" sei.

Auch Fußwege sollen künftig erfasst werden

Dieses Jahr gehe es los, erwiderte Tjarks, nachdem die Planung für bessere Radwege überarbeitet wurde. Gerade fällt die Stadt dafür am Bahnhof Altona Bäume, die ersetzt werden sollen. In Zukunft will Hamburg auch alle Fußwege digital erfassen und gegebenenfalls sanieren.

