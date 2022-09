Vermisstenfall Hilal: Familie sucht nach neuen Spuren Stand: 23.09.2022 15:09 Uhr Seit Januar 1999 ist die damals zehnjährige Hilal in Hamburg-Lurup verschwunden. Ihr Bruder hat die Suche nach ihr nie aufgegeben. Eine NDR Doku Serie und ein Podcast beleuchten nun diesen mysteriösen Cold-Case-Fall.

Vor mehr als 23 Jahren kam die zehnjährige Hilal Ercan mit einem guten Halbjahreszeugnis nach Hause. Ihr Vater erlaubte der Tochter, sich Süßigkeiten im nahegelegenen Einkaufszentrum "Elbgaupassage" zu kaufen. Seitdem gilt das türkischstämmige Mädchen als vermisst. Bis heute konnten Ermittelnde nicht klären, was mit Hilal passiert ist.

Viele Ansätze, keine Ergebnisse

2018 rollte eine Sondereinheit des Hamburger LKA den Fall Hilal wieder auf. Doch nur wenig später bremst ein Polizei-Skandal rund um den Chef der Cold-Case-Unit, Steven Baack, deren Arbeit plötzlich aus. Ihm werden in einem anderen Fall verbotene Ermittlungsmethoden vorgeworfen und er verlässt die Cold-Case-Unit. Immer wieder gab es neue Ermittlungsansätze, zuletzt wurde im Juli ein Waldstück an der Ohechaussee in Norderstedt (Kreis Segeberg) durchsucht, jedoch konnte bis heute weder ein Täter ermittelt werden, noch wurde Hilal gefunden.

Familie gibt Suche nicht auf

Das Vertrauen in die Hamburger Polizei hat Familie Ercan längst verloren, aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben, Hilal irgendwann zu finden und das Verbrechen aufzuklären. Inzwischen sucht die Familie mit Hilfe von Freundinnen, Freunden und Unterstützenden auf eigene Faust nach Spuren, Beweisen und neuen Zeuginnen und Zeugen, die vielleicht den entscheidenden Hinweis geben können.

