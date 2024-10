Stand: 05.10.2024 18:24 Uhr Verkehrsunfall: Auto fährt in einen Wassergraben

In Tatenberg ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall ein Auto in einen Wassergraben gefahren. Laut Polizei hatte der Fahrer offenbar Gas- und Bremspedal miteinander verwechselt. Deshalb kam der Wagen an der Ochsenwerder Landstraße auf der Ecke Beim Bieberhof von der Fahrbahn ab. Der 83-jährige Fahrer und seine Ehefrau kamen leicht verletzt ins Krankenhaus nach Wandsbek. Zur Bergung forderte die Feuerwehr einen Unimog aus Altona an.

