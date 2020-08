Stand: 29.08.2020 14:11 Uhr - NDR 90,3

Verkaufsoffener Sonntag: Händler fordern Entscheidung

Händlerinnen und Händler warten noch immer auf eine Entscheidung zu einem zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag. Der Wunsch nach einem Termin in der Adventszeit war vor rund sechs Wochen abgelehnt worden. Neuer Wunschtermin der Händlerinnen und Händler ist laut City Management der 25. Oktober. Damit die Geschäfte planen können und sich Mitarbeitenden möglichst freiwillig für die Schichten eintragen, braucht es eine Entscheidung bis Mitte September, sagte Geschäftsführerin Brigitte Engler NDR 90,3.

Branche hofft auf Umsätze

Wegen der Corona-Krise war ein verkaufsoffener Sonntag im April ausgefallen. Ein Ersatztermin soll die Umsätze der Pandemie-geplagten Branche etwas ankurbeln. Ursprünglich hatte der Handel den 6. Dezember vorgeschlagen. Dafür hätte aber das Hamburgische Ladenöffnungsgesetz geändert werden müssen, denn in der Adventszeit sowie an Feiertagen sind verkaufsoffene Sonntage ausdrücklich nicht erlaubt. Und sowohl die Nordkirche als auch die Gewerkschaft ver.di waren dagegen.

Verkaufsoffener Sonntag: Wie geht es weiter? NDR 90,3 - 29.08.2020 14:00 Uhr Autor/in: Feder, Peter Hamburgs Händlerinnen und Händler warten noch auf eine Entscheidung zu einem zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag. Der Wunsch nach einem Termin in der Adventszeit war vor rund sechs Wochen abgelehnt worden. Peter Feder berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Tourismusbranche fordert Konzept für Busse

Für den nächsten Termin am 27. September steht das Rahmenprogramm in der Innenstadt mittlerweile fest: Unter anderem sollen Oldtimer mit Bezug zu Filmen ausgestellt werden. Parallel läuft in der Stadt auch das Filmfest 2020. Um Tagestouristinnen und -touristen und Reisegruppen besser in die Hamburger Innenstadt zu lotsen, fordern Vertreterinnen und Vertreter aus der Hotel- und Tourismusbranche vom Senat unterdessen ein Konzept, damit Reisebusse besser parken können.

Weitere Informationen Wohl kein verkaufsoffener Sonntag im Advent Ein verkaufsoffener Sonntag am 6. Dezember? Diesen Vorschlag machte die Hamburger Handelskammer, um den Handel in der Corona-Krise zu unterstützen. Doch daraus wird vermutlich nichts. (18.07.2020) mehr Handelskammer-Umfrage: Stimmung im Keller Laut einer Umfrage der Hamburger Handelskammer ist die Stimmung bei Firmen in der Stadt weiterhin schlecht. Viele Unternehmen erwarten auch nach der Corona-Krise so schnell keine Besserung. (16.07.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.08.2020 | 14:00 Uhr