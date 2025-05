Stand: 08.05.2025 08:19 Uhr Verfolkgungsjags im Hamburger Osten endet mit Unfall

Im Hamburger Osten hat es in der Nacht zu Donnerstag eine Verfolgungsjagd gegeben. Einer Polizeistreife war in Lurup ein Auto mit ungewöhnlicher Fahrweise aufgefallen. Als sie es anhalten wollten, gab der Fahrer Gas. Die Beamten stellten bei der Verfolgung fest, dass das Nummernschild nicht zum Wagen passte. In Schenefeld prallte das Fluchtauto dann gegen einen Zaun. Es fing Feuer und brannte aus. Der Fahrer flüchtete, zwei weitere Insassen blieben aber vor Ort und konnten erste Hinweise zum Fahrer geben.

